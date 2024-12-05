В Бурятии из-за фотоловушки оштрафовали юридическое лицо

В Бурятии фотоловушки продолжают выявлять загрязнителей природы. Так, в Улан-Удэ водитель грузовика «Jac» сбросил мусор на улице Домостроительная в Октябрьском районе (Медведчиково).Бурприроднадзор определил владельца транспортного средства, назначил административное наказание юридическому лицу. Ему выписал штраф в размере сто тысяч рублей за загрязнение природы.В ведомстве напомнили, что сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физлицу штрафом до 15 тыс. руб. (юрлицу – до 50 тысяч рублей), с грузовика – до 50 тысяч рублей (юрлицу – до 120 тысяч рублей). Если должностное или юрлицо совершат нарушение повторно, транспорт могут конфисковать. Кроме этого, граждан призвали быть неравнодушными к загрязнению природы.- Если вы увидели сброс мусора с автомобилей, то снимайте это на видео. Это поможет нам привлечь к ответственности нарушителей. Видеоматериалы (с госномером) отправлять в Бурприроднадзор по электронной почте: info@rsbpn.govrb.ru или в приложении «Госуслуги-Решаем», - отметили в республиканской службе.