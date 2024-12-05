Жители Бурятии за сутки лишились двух с лишним миллионов

За сутки в Бурятии зарегистрировано 20 киберпреступлений, семь из них - взломы портала госуслуг и аккаунтов в соцсетях и мессенджерах.В общей сложности жители региона потеряли более 2 миллионов 107 тысяч рублей, в том числе более 269 тысяч рублей - улан-удэнцы.На обманные уловки также попались жители Джидинского, Иволгинского, Кабанского, Прибайкальского, Селенгинского, Тункинского районов.Так, 38-летний житель Иволгинского района нашёл в социальной сети группу по продаже автомобилей. Мужчина договорился о покупке и перевёл 150 тысяч рублей в качестве предоплаты, после чего с ним перестали выходить на связь.64-летней улан-удэнке позвонил, якобы, сотрудник пенсионного фонда, сообщивший о необходимости перерасчёта пенсионного стажа. Чтобы записаться на приём, пенсионерка продиктовала мошеннику смс-код. После этого с гражданкой связался лже-сотрудник безопасности портала госуслуг, сообщивший, что мошенники пытаются оформит кредит на её имя. Для решения проблемы горожанке позвонил, якобы, сотрудник ФСБ, порекомендовавший перевести 200 тысяч рублей на «безопасный счёт». Перечислив деньги в отделении банка, женщина поняла, что попала на уловки киберпреступников.58-летняя пенсионерка обнаружила, что на её имя оформлен кредит на 220 тысяч рублей. Займ был оформлен, предположительно, по старому абонентскому номеру женщины, которым она не пользуется с 2022 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Полиция Бурятии призывает граждан быть настороже и не поддаваться обману.