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В Улан-Удэ в коллекторе погиб мужчина

В Улан-Удэ в коллекторе погиб мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его могла убить сигарета

Накануне, 3 декабря, в Улан-Удэ произошёл пожар в коллекторе.

Во время тушения пожарные обнаружили 65-летнего мужчину без признаков жизни.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
пожар смерть

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