В Улан-Удэ в коллекторе погиб мужчина

Его могла убить сигарета
Накануне, 3 декабря, в Улан-Удэ произошёл пожар в коллекторе.
Во время тушения пожарные обнаружили 65-летнего мужчину без признаков жизни.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Его могла убить сигарета
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