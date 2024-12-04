В Иркутской области два рыбака погибли, провалившись под лёд на машине

Трагедия произошла на Братском водохранилище
Накануне в Иркутской области машина провалилась под лёд Братского водохранилища, в результате чего погибли два человека.
Автомобиль ушёл под лёд в 50 метрах от берега.
- Водитель и пассажир не смогли спастись, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Тела погибших 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.
Отмечается, что погибшие проигнорировали знаки, запрещающие выезд на лёд.
Трагедия произошла на Братском водохранилище
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