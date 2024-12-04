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В Иркутской области два рыбака погибли, провалившись под лёд на машине

В Иркутской области два рыбака погибли, провалившись под лёд на машине
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Трагедия произошла на Братском водохранилище

Накануне в Иркутской области машина провалилась под лёд Братского водохранилища, в результате чего погибли два человека.

Автомобиль ушёл под лёд в 50 метрах от берега.

- Водитель и пассажир не смогли спастись, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Тела погибших 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.



Отмечается, что погибшие проигнорировали знаки, запрещающие выезд на лёд. 
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