В Иркутской области два рыбака погибли, провалившись под лёд на машине

Накануне в Иркутской области машина провалилась под лёд Братского водохранилища, в результате чего погибли два человека.Автомобиль ушёл под лёд в 50 метрах от берега.- Водитель и пассажир не смогли спастись, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Тела погибших 73-летнего и 53-летнего мужчин достали местные жители.Отмечается, что погибшие проигнорировали знаки, запрещающие выезд на лёд.