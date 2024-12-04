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В Бурятии посадили мужчину, убившего пожилых супругов крышкой от унитаза

В Бурятии посадили мужчину, убившего пожилых супругов крышкой от унитаза
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему дали 23 года «строгача»

Накануне Верховный суд Бурятии огласил приговор жителю республики. Его признали виновным сразу в нескольких преступлениях, в том числе – убийстве и краже.

Как выяснилось, злоумышленник расправился с пожилыми супругами. Убийца выпивал у них дома и в какой-то момент повздорил с хозяйкой, а после пустил в ход кулаки, ударив собутыльницу прямо в лицо. Муж пенсионерки увидел это и толкнул гостя. Тот упал на унитаз.

Мужчина вырвал керамическую крышку от бачка унитаза, ударил пенсионера по голове и принялся пинать. Хозяин дома скончался на месте. Супруга заявила, что позвонит в полицию. Тогда нападавший огрел крышкой и её.
 
Когда женщина упала, пьяный гость нанёс ей удары неустановленным следствием твёрдым тупым предметом и затем ещё один – ножом. Вскоре потерпевшая умерла.

Преступник решил инсценировать ограбление и уничтожил принадлежавший семейной паре телевизор. А ещё похитил имущество четы и скрылся, распорядившись добычей по своему усмотрению.

Ранее убийца уже бывал в местах не столь отдалённых и, как стало известно, после освобождения не прибыл без уважительных причин к избранному им месту жительства, а о новом не сообщил, намеренно скрывая своё местонахождение. Потому против него возбудили уголовное дело ещё и за уклонение от административного надзора.

В итоге жителю Бурятии по совокупности преступлений дали 23 года в исправительной колонии строгого режима – с отбыванием первых трёх лет в тюрьме и с ограничением свободы на полтора года.
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