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Мошенники взломали аккаунт улан-удэнца на маркетплейсе и взяли кредит

Мошенники взломали аккаунт улан-удэнца на маркетплейсе и взяли кредит
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Аферисты взяли в рассрочку 2 умные колонки и 4 метра экокожи

За сутки в Бурятии зарегистрировано 12 киберпреступлений, три из них - взломы аккаунтов портала госуслуг и страниц в соцсетях и мессенджерах. В общей сложности жители региона потеряли более 1 миллиона 584 тысяч рублей, в том числе более 993 тысяч рублей - улан-удэнцы.

На уловки мошенников также попались жители Бичурского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Северо-Байкальского районов.

Так, 58-летняя горожанка обнаружила, что на её имя оформлены микрозаймы на сумму более 103 тысяч рублей. Кредит, предположительно, был оформлен по старому абонентскому номеру женщины, которым она не пользуется.

19-летний улан-удэнец перешёл в мессенджере по ссылке, которую ему отправил знакомый. Спустя время юноша обнаружил, что в приложениях популярных маркетплейсов, установленных в его гаджете, сменены пароли и оформлены заказы на две умные колонки и четыре метра экокожи. Как выяснилось, покупки были оплачены рассрочкой на сумму 30 тысяч рублей, оформленной на его имя на базе маркетплейса.

64-летняя жительница Иволгинского района, желая заработать на инвестициях, перешла по рекламной ссылке в Интернете. Позже с ней связался неизвестный и предложил скачать приложение для начала заработка. Женщина внесла 10 тысяч рублей, после чего злоумышленник попросил назвать доверенное лицо для вывода заработанных денег. Женщина отправила сотовый номер телефона с привязанной банковской картой родственника. Спустя время на карту поступили 230 тысяч рублей, которые сельчанка перевела на продиктованный мошенниками банковский счёт.

Когда женщина поняла, что стала жертвой аферистов, то удалила переписку и узнала, что на её родственника оформлен кредит на 230 тысяч рублей, которые были переведены на неизвестный счёт, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Полиция призывает граждан быть настороже и не поддаваться обману.

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