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В Улан-Удэ пропавший парень найден мёртвым

В Улан-Удэ пропавший парень найден мёртвым
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
По предварительным данным, он погиб от переохлаждения

Пропавший в Улан-Удэ молодой человек найден мёртвым. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в следственном управлении СК РФ по Бурятии.

Тело молодого человека было обнаружено на Богородском острове возле висячего моста. При осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено.

Как отметили в следственном управлении, для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным выводам эксперта, смерть наступила в результате действия низких температур, то есть от переохлаждения. Проверка продолжается.

Ранее в соцсетях появилась информация о загадочном исчезновении 22-летнего парня. «Последний раз звонил примерно 22.11.2024 года в 20:30 и сказал, что находится на Центральном рынке и будет вызывать такси. С тех пор связи нет», - говорилось в публикациях.

В соцсетях улан-удэнцев просили сообщить в полицию или родственникам, если они что-то видели или знают о местонахождении парня.

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