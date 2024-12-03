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Житель Бурятии пообещал завязать с «травкой» ради сыновей

Житель Бурятии пообещал завязать с «травкой» ради сыновей
Происшествия, 
Мужчина употреблял марихуану 30 лет

В Мухоршибирском районе Бурятии остаётся высокий уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Статистические данные привёл районный суд.

Так, по данным на 20 ноября, в районный суд поступило 127 уголовных дел, из которых 47 по статье 228 УК РФ «Незаконные хранение и приобретение наркотических средств без цели сбыта». Это 37% от общего числа всех дел.

- Имеет место тенденция, когда к уголовной ответственности привлекается всё больше жителей соседних районов и регионов, в основном Забайкальского края. Однако и «свои» потребители наркотиков также «не отстают», - отметили в суде.

Так, 43-летнего жителя района приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Как выяснилось, на протяжении 30 лет он регулярно употреблял марихуану, но в поле зрения правоохранительных органов попал только в октябре 2024 года, тогда у него изъяли больше четырёх кг каннабиса.

В суде он пояснял, что больше наркотические средства потреблять не будет, потому что не хочет, чтобы его примеру последовали два сына-подростка.

Теперь осуждённый должен регулярно проходить обследование у нарколога, а при необходимости он обязан будет пройти соответствующий курс лечения.
наркотики

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