В Бурятии сгорел автомобиль Kia Pregio

Вечером в понедельник, 3 декабря, в селе Нижние Тальцы Заиграевского района загорелся гараж. На место происшествия выехали подразделения 17-го Заиграевского отряда Государственной противопожарной служюы, военной пожарной команды и добровольной пожарной команды.На момент прибытия пожарных горели гараж и надворная постройка, существовала угроза распространения огня на соседние строения. 12 человек и пять единиц техники не допустили перехода пламени на жилые постройки, потушив возгорание на общей площади 48 квадратных метров в течение часа.В результате пожара сгорели гараж, автомобиль Kia Pregio и надворная постройка.По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки автомобиля, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО И ЧС.