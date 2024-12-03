В Иркутской области украли повреждённые ветром деревья

Возбуждены уголовные дела
Сотрудники Братской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки выявили факт хищения лесных ресурсов на территории Братского лесничества в Иркутской области.
Неизвестные похитили ветровальные деревья – сосны, берёзы, ели, лиственницы. Они были повреждены в результате стихийных бедствий. Государству, как собственнику лесных ресурсов, причинён ущерб.
- Органы дознания по материалам прокурорской проверки возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
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