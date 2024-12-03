В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего родственника после укуса собаки

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, убившего двоюродного брата. Фигурант обвиняется в убийстве, незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в посёлке Боксон Окинского района. Вечером 23 сентября в гости к местному жителю из соседнего села приехал двоюродный брат. Позднее гостя во дворе дома укусила собака.
- Из-за этого он стал предъявлять претензии хозяину. Тот же в ходе произошедшей ссоры взял ружьё, изготовленное кустарным способом, и с близкого расстояния выстрелил в голову родственника. От полученных повреждений потерпевший скончался, - рассказали в СУ СК РФ по Бурятии.
Рядом находилась фельдшер, которая приехала по вызову, чтобы оказать помощь в связи с укусом животного. Она и вызвала сотрудников полиции. Мужчину задержали на месте происшествия.
В его доме, помимо орудия преступления, было обнаружено и изъято ещё одно нарезное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом, а также гашишное масло в крупном размере.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.