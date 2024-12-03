В Иркутской области самосвал врезался в теплотрассу и оставил дома без отопления и воды





Сегодня ранним утром в Усть-Куте водитель самосвала Shacman врезался в теплотрассу, повредив участок теплосети и трубу холодного водоснабжения.Инцидент произошёл около 5 часов утра в районе дома №27 микрорайона Речников.- По предварительной информации, человек, находящийся за рулем грузовой машины Shacman, допустил наезд на теплотрассу, после чего оставил транспорт и скрылся. В настоящее время в подразделение Госавтоинспекции приглашён представитель организации, чье транспортное средство находится в собственности. По данному факту назначена проверка, - сообщили в областной Госавтоинспекции.Как сообщили в администрации Усть-Кута, в результате аварии без отопления и холодной воды остались несколько домов. К обеду время часть домов удалось подключить к системе отопления. Работы по ремонту системы холодного водоснабжения продолжаются.Пока без отопления остаются два дома: на улице Горького, 26 и 28. Участок теплотрассы, который не подлежит восстановлению, будет подключен к действующей теплосети.- Аварийные бригады работают на месте. Мы постараемся все работы завершить уже сегодня, - отметил глава города Евгений Кокшаров. - Экстренные службы сработали оперативно. Это и сотрудники «Усть-Кутских тепловых сетей», «Водоканала» и управляющей компании «Осетрово». Кроме того, спасибо сотрудникам ГИБДД за оперативное реагирование и прибытие на место аварии. Установив виновника, мы сможем применить к нему меры административного воздействия.Полиция призывает водителя, совершившего аварию, добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений.