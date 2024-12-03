03 декабря

02 декабря

Популярное

В Иркутской области самосвал врезался в теплотрассу и оставил дома без отопления и воды

В Иркутской области самосвал врезался в теплотрассу и оставил дома без отопления и воды
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Виновник инцидента сбежал

Сегодня ранним утром в Усть-Куте водитель самосвала Shacman врезался в теплотрассу, повредив участок теплосети и трубу холодного водоснабжения.

Инцидент произошёл около 5 часов утра в районе дома №27 микрорайона Речников.

- По предварительной информации, человек, находящийся за рулем грузовой машины Shacman, допустил наезд на теплотрассу, после чего оставил транспорт и скрылся. В настоящее время в подразделение Госавтоинспекции приглашён представитель организации, чье транспортное средство находится в собственности. По данному факту назначена проверка, - сообщили в областной Госавтоинспекции.


Как сообщили в администрации Усть-Кута, в результате аварии без отопления и холодной воды остались несколько домов. К обеду время часть домов удалось подключить к системе отопления. Работы по ремонту системы холодного водоснабжения продолжаются.

Пока без отопления остаются два дома: на улице Горького, 26 и 28. Участок теплотрассы, который не подлежит восстановлению, будет подключен к действующей теплосети.

 - Аварийные бригады работают на месте. Мы постараемся все работы завершить уже сегодня, - отметил глава города Евгений Кокшаров. - Экстренные службы сработали оперативно. Это и сотрудники «Усть-Кутских тепловых сетей», «Водоканала» и управляющей компании «Осетрово». Кроме того, спасибо сотрудникам ГИБДД за оперативное реагирование и прибытие на место аварии. Установив виновника, мы сможем применить к нему меры административного воздействия.

Полиция призывает водителя, совершившего аварию, добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений.

ДТП отключение воды отключение тепла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего родственника после укуса собаки
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего родственника после укуса собаки
Происшествия, 03.12.2024
Конфликт двоюродных братьев завершился выстрелом в голову
Улан-удэнец украл телефоны у пациентов больницы
Улан-удэнец украл телефоны у пациентов больницы
Происшествия, 03.12.2024
С чужими гаджетами он самовольно покинул медучреждение  
Улан-удэнца закрыли в СИЗО из-за «синтетики»
Улан-удэнца закрыли в СИЗО из-за «синтетики»
Происшествия, 03.12.2024
Он распространял наркотики через «закладки»
На пожаре в Иркутске погиб сторож
На пожаре в Иркутске погиб сторож
Происшествия, 03.12.2024
Личность погибшего устанавливают полицейские
В Бурятии браконьеры подвергли опасности госинспектора
В Бурятии браконьеры подвергли опасности госинспектора
Происшествия, 03.12.2024
Они на двух катерах кружили вокруг лодки
В селе Бурятии сгорел автомобиль
В селе Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 03.12.2024
При пожаре никто не пострадал
В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали на 500 тысяч рублей
В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали на 500 тысяч рублей
Происшествия, 03.12.2024
Штраф связан с уголовным делом директора предприятия  
Улан-удэнец лишился 1,6 млн рублей, покупая машину по объявлению
Улан-удэнец лишился 1,6 млн рублей, покупая машину по объявлению
Происшествия, 03.12.2024
За сутки жители Бурятии перевели аферистам более 5,5 млн рублей
В Забайкалье сгорела школа
В Забайкалье сгорела школа
Происшествия, 02.12.2024
Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ вокруг директора «Управления трамвая» разгорелся грандиозный скандал
В Улан-Удэ вокруг директора «Управления трамвая» разгорелся грандиозный скандал
Происшествия, 02.12.2024
Соседка Юрия Санжанова обвинила его в рукоприкладстве, а сам он это опровергает
Улан-удэнец ограбил магазин самообслуживания
Улан-удэнец ограбил магазин самообслуживания
Происшествия, 02.12.2024
Мужчину пытались догнать две работницы торговой точки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^