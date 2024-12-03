03 декабря

02 декабря

Популярное

В пригороде Улан-Удэ горит кран

В пригороде Улан-Удэ горит кран
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадавших нет

В районе села Нижний Саянтуй (Вахмистрово) Тарбагатайского района горит кран. Об этом сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».

Как сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии, на место выехали сотрудники – четыре человека, одна единица техники. Потушить пожар не представляется возможным, поскольку возгорание произошло на высоте. Специалисты дежурят на месте.

Пострадавших нет. Угрозы для людей и других объектов также нет.

Причину возгорания установит позже дознаватель МЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ произошёл пожар в кабине козлового крана. Для тушения на девятиметровой высоте прибывшие пожарные применили ствол высокого давления. Внутри кабины они обнаружили погибшего 63-летнего мужчину. Проводится доследственная проверка. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего родственника после укуса собаки
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего родственника после укуса собаки
Происшествия, 03.12.2024
Конфликт двоюродных братьев завершился выстрелом в голову
Улан-удэнец украл телефоны у пациентов больницы
Улан-удэнец украл телефоны у пациентов больницы
Происшествия, 03.12.2024
С чужими гаджетами он самовольно покинул медучреждение  
Улан-удэнца закрыли в СИЗО из-за «синтетики»
Улан-удэнца закрыли в СИЗО из-за «синтетики»
Происшествия, 03.12.2024
Он распространял наркотики через «закладки»
На пожаре в Иркутске погиб сторож
На пожаре в Иркутске погиб сторож
Происшествия, 03.12.2024
Личность погибшего устанавливают полицейские
В Бурятии браконьеры подвергли опасности госинспектора
В Бурятии браконьеры подвергли опасности госинспектора
Происшествия, 03.12.2024
Они на двух катерах кружили вокруг лодки
В селе Бурятии сгорел автомобиль
В селе Бурятии сгорел автомобиль
Происшествия, 03.12.2024
При пожаре никто не пострадал
В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали на 500 тысяч рублей
В Улан-Удэ «Водоканал» оштрафовали на 500 тысяч рублей
Происшествия, 03.12.2024
Штраф связан с уголовным делом директора предприятия  
Улан-удэнец лишился 1,6 млн рублей, покупая машину по объявлению
Улан-удэнец лишился 1,6 млн рублей, покупая машину по объявлению
Происшествия, 03.12.2024
За сутки жители Бурятии перевели аферистам более 5,5 млн рублей
В Забайкалье сгорела школа
В Забайкалье сгорела школа
Происшествия, 02.12.2024
Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ вокруг директора «Управления трамвая» разгорелся грандиозный скандал
В Улан-Удэ вокруг директора «Управления трамвая» разгорелся грандиозный скандал
Происшествия, 02.12.2024
Соседка Юрия Санжанова обвинила его в рукоприкладстве, а сам он это опровергает
Улан-удэнец ограбил магазин самообслуживания
Улан-удэнец ограбил магазин самообслуживания
Происшествия, 02.12.2024
Мужчину пытались догнать две работницы торговой точки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^