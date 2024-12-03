В пригороде Улан-Удэ горит кран

В районе села Нижний Саянтуй (Вахмистрово) Тарбагатайского района горит кран. Об этом сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».
Как сообщили «Байкал-Daily» в ГУ МЧС России по Бурятии, на место выехали сотрудники – четыре человека, одна единица техники. Потушить пожар не представляется возможным, поскольку возгорание произошло на высоте. Специалисты дежурят на месте.
Пострадавших нет. Угрозы для людей и других объектов также нет.
Причину возгорания установит позже дознаватель МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ произошёл пожар в кабине козлового крана. Для тушения на девятиметровой высоте прибывшие пожарные применили ствол высокого давления. Внутри кабины они обнаружили погибшего 63-летнего мужчину. Проводится доследственная проверка.