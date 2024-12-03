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Житель Бурятии обокрал дедушку своей супруги

Житель Бурятии обокрал дедушку своей супруги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина украл 18,5 тысяч рублей

29 ноября в полицию обратился 70-летний житель Северобайкальска. Он сообщил, что неизвестный похитил с его счетов 18,5 тысяч рублей.

О краже потерпевший узнал после того, как получил письмо от банка о задолженности по кредитной карте и взял выписку в финансовом учреждении.

Выяснилось, что кражу совершил 30-летний муж внучки пожилого мужчины.

Оказалось, что ранее он втайне от пожилого родственника забрал его кредитную карту лимитом в 10 тысяч рублей и, кроме того, установил к себе на телефон банковское приложение с доступом в личный кабинет потерпевшего.

С июля по сентябрь мужчина украл более 18,5 тысяч рублей с его счетов. Причём первые 9 тысяч рублей с кредитной карты он перечислил на ставки в онлайн-казино, пополнил её для видимости с дебетового счёта, но в результате потратил и эти средства - на покупки продуктов питания в магазинах.

- Свою причастность к преступлению подозреваемый отрицал до тех пор, пока полицейские не предъявили ему изъятое в одной из торговых точек видео, где он рассчитывался картой пожилого гражданина, - отметили в МВД по Бурятии.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
кража

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