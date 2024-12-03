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Улан-удэнец украл телефоны у пациентов больницы

Улан-удэнец украл телефоны у пациентов больницы
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
С чужими гаджетами он самовольно покинул медучреждение

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже телефонов у пациентов медучреждения — 45-летнего мужчину, лежавшего в той же палате. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

Установлено, что лежащий в терапевтическом отделении мужчина вечером забрал мобильное устройство с прикроватной тумбочки одного из больных, пока тот спал. Затем попросил гаджет у второго — якобы позвонить — и выйдя из палаты, самовольно покинул лечебное учреждение.

Вор вынул из телефонов сим-карты и, по его признанию, планировал продать чужое имущество, но не успел. Наутро горожанина задержали оперативники. Украденное у него изъяли.

Ранее он уже был судим. Нигде не работает.

Возбуждены уголовные дела. 
кража больница

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