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На пожаре в Иркутске погиб сторож

На пожаре в Иркутске погиб сторож
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Личность погибшего устанавливают полицейские

В понедельник, 2 декабря, на улице Братская в Иркутске вспыхнул пожар в сторожке. Огонь на 4 квадратных метрах потушили прибывшие шестеро пожарных.

- При ликвидации возгорания был обнаружен погибший мужчина. Его возраст и личность выясняют сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Установлено, что причиной пожара, унёсшего жизнь сторожа, стало короткое замыкание электропроводки.

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