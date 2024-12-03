На пожаре в Иркутске погиб сторож









В понедельник, 2 декабря, на улице Братская в Иркутске вспыхнул пожар в сторожке. Огонь на 4 квадратных метрах потушили прибывшие шестеро пожарных.- При ликвидации возгорания был обнаружен погибший мужчина. Его возраст и личность выясняют сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.Установлено, что причиной пожара, унёсшего жизнь сторожа, стало короткое замыкание электропроводки.