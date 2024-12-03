На пожаре в Иркутске погиб сторож

Личность погибшего устанавливают полицейские
В понедельник, 2 декабря, на улице Братская в Иркутске вспыхнул пожар в сторожке. Огонь на 4 квадратных метрах потушили прибывшие шестеро пожарных.
- При ликвидации возгорания был обнаружен погибший мужчина. Его возраст и личность выясняют сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что причиной пожара, унёсшего жизнь сторожа, стало короткое замыкание электропроводки.
Он распространял наркотики через «закладки»
Личность погибшего устанавливают полицейские
Они на двух катерах кружили вокруг лодки
При пожаре никто не пострадал
Штраф связан с уголовным делом директора предприятия
Ущерб от него перевалил за 3 миллиона рублей
За сутки жители Бурятии перевели аферистам более 5,5 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
Соседка Юрия Санжанова обвинила его в рукоприкладстве, а сам он это опровергает
Мужчину пытались догнать две работницы торговой точки
Из-за ДТП там пришлось ввести реверс
Это сделали из-за коммунальной аварии
Уголовное дело по факту побоев было прекращено
Авария произошла в пригороде Улан-Удэ
Её жертвами стали 25 человек, желающих создать уют в доме