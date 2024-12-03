В Бурятии браконьеры подвергли опасности госинспектора





11 ноября в предзакатное время при патрулировании акватории Баргузинского заповедника обнаружили два быстроходных моторных катера. Их водители законным требованиям госинспектора Юрия Гороховского остановиться и предъявить разрешительные документы не подчинились. Они кружили вокруг лодки инспектора, создавая опасные маневры.

















22 ноября при патрулировании территории Забайкальского нацпарка в акватории озера Арангатуй госинспекторы оперативной группы «Хиус» задержали жителя посёлка Усть-Баргузин. У него изъяты рыба (14 штук), сети (4 штуки), мотобуксировщик и снегоходные сани. По предварительным данным, ущерб составил 7 000 рублей, материалы дела также переданы в правоохранительные органы.









Ноябрь на Байкале очень суров, но первые забереги, снег и низкие температуры не пугают любителей быстрой наживы. «Браконьеры продолжают свои набеги на заповедные территории, нещадно нанося вред природе», - отмечают в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».Только после того как на место была вызвана для помощи оперативная группа из Забайкальского нацпарка, мужчины скрылись.- Позже, уже в тёмное время суток, в 100 м от береговой полосы были обнаружены орудия лова водных биологических ресурсов, а именно рыболовные сети кустарного производства в количестве 18 штук. В сетях находилась рыбы породы хариус (54 штуки) и ленок (1 штука). В сумме ущерб по данному правонарушению составил 108 225 рублей. Материалы данного дела переданы в правоохранительные органы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».