В селе Бурятии сгорел автомобиль

При пожаре никто не пострадал
Возгорание произошло в минувший понедельник, 2 декабря, в селе Нижние Тальцы в Заиграевском районе. Там вспыхнули гараж и надворные постройки, сообщает «Заиграево-инфо.24/7».
Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Его тушили добровольцы, сотрудники пожарной части № 70 и трёх воинских частей. Обошлось без пострадавших. Пламя уничтожило автомобиль 1996 года выпуска.
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