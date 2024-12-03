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В Туве стали меньше обращаться по поводу укусов бездомными собаками

В Туве стали меньше обращаться по поводу укусов бездомными собаками
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Кызыле из-за случаев бешенства идёт отлов безнадзорных животных

Свыше шести тысяч трёхсот частных домовладений города Кызыла, находящихся в неблагополучной по бешенству зоне, обошли специалисты ветеринарной службы. Охвачено всё население частного сектора, проживающее в опасной близости к эпизоотическому очагу. Об этом в понедельник на аппаратном совещании Главы Тувы заявил вице-премьер правительства Уран-оол Ондар. С жителями проведена информационно-просветительская работа, им розданы памятки со всей необходимой информацией о бешенстве. Провакцинировано 3400 животных, из них более 2500 – домашние собаки.

Напомним, что диагноз «бешенство» был подтверждён у трёх бродячих собак, обитавших в центральной части Кызыла. К сегодняшнему дню новых случаев бешенства не выявлено. Однако все причастные к работе по ликвидации заболевания службы находятся в режиме повышенной готовности: специалисты ожидают, что заражённых животных может быть больше из-за длительности инкубационного периода инфекции – никак не проявляясь, она способна находиться в организме от недели до нескольких месяцев.

- Городскими властями ежедневно ведётся работа по отлову безнадзорных животных в неблагополучных районах города, однако в медицинские организации продолжают обращаться жители, подвергшиеся нападению - случаи укусов регистрируются и на территории эпидочага. Вместе с тем, отмечается, что количество нападений существенно снизилось. По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Туве Людмилы Салчак, на минувшей неделе таких обращений поступило на 41% меньше: за медицинской помощью обратились 20 человек против 34-х неделей ранее. Укусы животными зарегистрированы на пяти административных территориях: 12 случаев в Кызыле, 4 - в Кызылском районе, 2 - в городе Ак-Довураке и по одному - в Барун-Хемчикском и Улуг-Хемском районах, - пишет официальный портал Тувы.

Отмечается также, что показатель обратившихся за антирабической помощью составил 5,9 на 100 тысяч населения – это на 9,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Несмотря на позитивную динамику, эпидемиологи по-прежнему оценивают текущую ситуацию в городе как сложную и настаивают на том, что угроза распространения заболевания среди животных и опасность заражения человека остаются высокими. По словам вице-премьера Уран-оола Ондара, работа в городе по недопущению распространения опасного заболевания продолжается, будут предприниматься все необходимые меры, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей тувинской столицы.
Тува собаки

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