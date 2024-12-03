Улан-удэнца закрыли в СИЗО из-за «синтетики»



В прошлую пятницу, 29 ноября, жителя столицы Бурятии отправили в СИЗО по решению суда. С соответствующим ходатайством туда обратился представитель следственной части следственного управления МВД России по РБ.



Мужчине предъявили обвинение за попытку незаконного производства и сбыта запрещённых веществ в особо крупном размере, в том числе – в составе организованной группы (по статье 228.1 Уголовного кодекса РФ), а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков (по статье 228 УК РФ).



По версии следствия, улан-удэнец, будучи участником организованной группы, занимался сбытом так называемой «синтетики» на территории города. Он получал указания от «куратора» в мессенджере и находил тайники с оптовыми партиями наркотиков, которые после делил на «закладки».



Деятельность по распространению запрещённых веществ пресекли правоохранители. Постановление суда о заключении злоумышленника под стражу пока не вступило в законную силу.



