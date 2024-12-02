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В Забайкалье сгорела школа

В Забайкалье сгорела школа
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Возбуждено уголовное дело

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту пожара в здании школы.

30 ноября на станции Бырка Оловяннинского района загорелась школа. Огонь уничтожил большую часть здания. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность».

- По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей ответственных лиц, не проводивших своевременные осмотры электрических приборов и электропроводки, иных коммуникаций здания школы, произошло её возгорание, приведшее к уничтожению помещения, - сообщает пресс-служба следкома.



Следователи приступили к производству следственных действий. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, проводятся допросы руководства и иных должностных лиц школы, изучаются документы.

Расследование уголовного дела взято под контроль руководства регионального следственного управления СК России.

Забайкальский край пожар школа

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