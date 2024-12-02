Аферистка из Тюменской области обманывала доверчивых жителей Бурятии

34-летняя жительница Тюменской области обманывала жителей Бурятии, Иркутской области, Красноярского, Забайкальского краёв, а также других регионов России.Аферистку, которая торговала несуществующим текстилем и бытовой химией, задержали иркутские оперативники. Всего она подозревается в обмане 25 человек. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.Деньги она выманивала, в том числе, с помощью привлекательных акций, например «Два берите – два в подарок».Женщина, подозреваемая в серии интернет-мошенничеств, ранее уже была трижды судима за аналогичные преступления. В диалоге с клиентами женщина придумывала отговорки, по которым товар не может быть поставлен в срок, а затем переставала отвечать на сообщения и блокировала покупателей.Возбужденные уголовные дела по статье «Мошенничество» соединены в одно производство.- Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной и привлечение её к ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.