02 декабря

01 декабря

Популярное

Аферистка из Тюменской области обманывала доверчивых жителей Бурятии

Аферистка из Тюменской области обманывала доверчивых жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:предоставлено ГУ МВД по Иркутской области
Её жертвами стали 25 человек, желающих создать уют в доме

34-летняя жительница Тюменской области обманывала жителей Бурятии, Иркутской области, Красноярского, Забайкальского краёв, а также других регионов России.

Аферистку, которая торговала несуществующим текстилем и бытовой химией, задержали иркутские оперативники. Всего она подозревается в обмане 25 человек. Общая сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Деньги она выманивала, в том числе, с помощью привлекательных акций, например «Два берите – два в подарок».

Женщина, подозреваемая в серии интернет-мошенничеств, ранее уже была трижды судима за аналогичные преступления. В диалоге с клиентами женщина придумывала отговорки, по которым товар не может быть поставлен в срок, а затем переставала отвечать на сообщения и блокировала покупателей.

Возбужденные уголовные дела по статье «Мошенничество» соединены в одно производство.

- Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной и привлечение её к ответственности, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Аферистка из Тюменской области обманывала доверчивых жителей Бурятии
Аферистка из Тюменской области обманывала доверчивых жителей Бурятии
Происшествия, 02.12.2024
Её жертвами стали 25 человек, желающих создать уют в доме
Мошенники дважды обманули 66-летнюю улан-удэнку
Мошенники дважды обманули 66-летнюю улан-удэнку
Происшествия, 02.12.2024
Всего женщина лишилась 740 тысяч рублей
В Бурятии спасли беременную собаку с пулями в голове
В Бурятии спасли беременную собаку с пулями в голове
Происшествия, 02.12.2024
Раненое животное чуть не истекло кровью
В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и скрылся
В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и скрылся
Происшествия, 02.12.2024
Личность пострадавшего пока не установлена
В селе Бурятии разгорелся крупный пожар
В селе Бурятии разгорелся крупный пожар
Происшествия, 02.12.2024
Там вспыхнуло сразу несколько построек
Бурятию с утра пораньше потрясло
Бурятию с утра пораньше потрясло
Происшествия, 02.12.2024
Землетрясение произошло в республике в первый день зимы
Улан-удэнец «наварился» на имуществе для инвалидов
Улан-удэнец «наварился» на имуществе для инвалидов
Происшествия, 02.12.2024
Ущерб составил более 160 тысяч рублей
В Иркутске мигрант избил и скинул свою дочь с четвёртого этажа
В Иркутске мигрант избил и скинул свою дочь с четвёртого этажа
Происшествия, 02.12.2024
Девушка находится в больнице с многочисленными переломами
Жители Бурятии за выходные перевели мошенникам более 1,4 млн
Жители Бурятии за выходные перевели мошенникам более 1,4 млн
Происшествия, 02.12.2024
Аферисты выманивали деньги под разными предлогами 
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
Происшествия, 01.12.2024
Обошлось без пострадавших
Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»
Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»
Происшествия, 01.12.2024
Из-за слухов о косолапом сельчане ударились в панику

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^