Мошенники дважды обманули 66-летнюю улан-удэнку

66-летняя жительница Улан-Удэ дважды попалась на мошеннические уловки.19 ноября ей позвонил псевдосотрудник службы безопасности Центробанка и заявил о якобы неучтённом трудовом стаже. Он предложил записаться по этому вопросу на приём в отделение Пенсионного фонда. А для записи по электронной очереди потребовал назвать пришедшие в смс коды.Вскоре женщине на электронную почту стали приходить уведомления о просмотре персональных данных на портале госуслуг. Тогда она поняла, что её личный кабинет взломали мошенники.Чтобы поправить ситуацию, женщина в Интернете нашла некий номер горячей линии портала госуслуг и позвонила по нему. Но вновь нарвалась на мошенников.Ответившая на звонок девушка, выслушав «клиентку», предложила дальнейшее общение перевести в мессенджер. Уже по видеозвонку лжеспециалист Арина объяснила, что аферисты взломали её учётную запись и пытаются оформить кредиты. А затем переключила её на сотрудника Центробанка якобы для восстановления утраченного доступа к электронному сервису.Тот, в свою очередь, порекомендовал установить на телефон специальные приложения «защиты». Скачав их, потерпевшая спустя время в онлайн-банкинге обнаружила, что на её имя взят займ в 458 тысяч рублей, заблокирована одна из карт. Ещё в одном банке более 280 тысяч рублей личных сбережений переведены на другой принадлежащий ей счёт, который также заблокирован.- Финансовые операции не вызвали подозрений у заявительницы: она приняла их за необходимую банковскую процедуру, - отметили в МВД по Бурятии.На следующий день в мессенджере снова позвонил псевдоработник Центрального банка. Он сообщил о необходимости проследовать в банки для разблокировки банковских карт, что она и сделала. А затем обнаружила, что все лежавшие на заблокированных банковских картах деньги переведены на неизвестные ей счета. Только тогда жительница столицы Бурятии осознала, что всё это время общалась с мошенниками и сама помогла им похитить у неё средства. Причинённый ущерб составил около 740 тысяч рублей.- Известно, что в профилактических мероприятиях полиции она участия не принимала, поскольку находится на пенсии и редко покидает место жительства, но была осведомлена о мошенничестве из СМИ. Полиция Бурятии убедительно просит граждан вооружить информацией о схемах обмана своих пожилых родственников, знакомых и соседей, которые в силу возраста могут не иметь возможности посетить тематические мероприятия. Предупредите их и будьте настороже сами, - призвали в министерстве внутренних дел.Ни в коем случае не передавайте никому коды из смс, не скачивайте по указанию третьих лиц какие-либо приложения на телефон — они могут оказаться программами удалённого доступа или содержать вирус.