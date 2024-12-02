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Мошенники дважды обманули 66-летнюю улан-удэнку

Мошенники дважды обманули 66-летнюю улан-удэнку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего женщина лишилась 740 тысяч рублей

66-летняя жительница Улан-Удэ дважды попалась на мошеннические уловки.

19 ноября ей позвонил псевдосотрудник службы безопасности Центробанка и заявил о якобы неучтённом трудовом стаже. Он предложил записаться по этому вопросу на приём в отделение Пенсионного фонда. А для записи по электронной очереди потребовал назвать пришедшие в смс коды.

Вскоре женщине на электронную почту стали приходить уведомления о просмотре персональных данных на портале госуслуг. Тогда она поняла, что её личный кабинет взломали мошенники.

Чтобы поправить ситуацию, женщина в Интернете нашла некий номер горячей линии портала госуслуг и позвонила по нему. Но вновь нарвалась на мошенников.

Ответившая на звонок девушка, выслушав «клиентку», предложила дальнейшее общение перевести в мессенджер. Уже по видеозвонку лжеспециалист Арина объяснила, что аферисты взломали её учётную запись и пытаются оформить кредиты. А затем переключила её на сотрудника Центробанка якобы для восстановления утраченного доступа к электронному сервису.

Тот, в свою очередь, порекомендовал установить на телефон специальные приложения «защиты». Скачав их, потерпевшая спустя время в онлайн-банкинге обнаружила, что на её имя взят займ в 458 тысяч рублей, заблокирована одна из карт. Ещё в одном банке более 280 тысяч рублей личных сбережений переведены на другой принадлежащий ей счёт, который также заблокирован.

- Финансовые операции не вызвали подозрений у заявительницы: она приняла их за необходимую банковскую процедуру, - отметили в МВД по Бурятии.

На следующий день в мессенджере снова позвонил псевдоработник Центрального банка. Он сообщил о необходимости проследовать в банки для разблокировки банковских карт, что она и сделала. А затем обнаружила, что все лежавшие на заблокированных банковских картах деньги переведены на неизвестные ей счета. Только тогда жительница столицы Бурятии осознала, что всё это время общалась с мошенниками и сама помогла им похитить у неё средства. Причинённый ущерб составил около 740 тысяч рублей.

- Известно, что в профилактических мероприятиях полиции она участия не принимала, поскольку находится на пенсии и редко покидает место жительства, но была осведомлена о мошенничестве из СМИ. Полиция Бурятии убедительно просит граждан вооружить информацией о схемах обмана своих пожилых родственников, знакомых и соседей, которые в силу возраста могут не иметь возможности посетить тематические мероприятия. Предупредите их и будьте настороже сами, - призвали в министерстве внутренних дел.

Ни в коем случае не передавайте никому коды из смс, не скачивайте по указанию третьих лиц какие-либо приложения на телефон — они могут оказаться программами удалённого доступа или содержать вирус.
мошенничество

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