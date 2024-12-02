02 декабря

01 декабря

Популярное

В Бурятии Mitsubishi наехал на ограждение и опрокинулся на бок

В Бурятии Mitsubishi наехал на ограждение и опрокинулся на бок
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла на затяжном повороте

В ДТП попал автомобиль Mitsubishi L200 в Кабанском районе Бурятии. В четырёх километрах от села Дулан он врезался в ограждение и перевернулся на бок.

- В субботу днём, 30 ноября, 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200 при затяжном повороте выехал на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП травмы получила 39-летняя пассажирка.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу в Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода, после чего скрылся с места. Личность пострадавшего пока не установлена; он находится в реанимации.

В воскресенье, 1 ноября, на федеральной трассе в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В селе Бурятии разгорелся крупный пожар
В селе Бурятии разгорелся крупный пожар
Происшествия, 02.12.2024
Там вспыхнуло сразу несколько построек
Бурятию с утра пораньше потрясло
Бурятию с утра пораньше потрясло
Происшествия, 02.12.2024
Землетрясение произошло в республике в первый день зимы
Улан-удэнец «наварился» на имуществе для инвалидов
Улан-удэнец «наварился» на имуществе для инвалидов
Происшествия, 02.12.2024
Ущерб составил более 160 тысяч рублей
В Иркутске мигрант избил и скинул свою дочь с четвёртого этажа
В Иркутске мигрант избил и скинул свою дочь с четвёртого этажа
Происшествия, 02.12.2024
Девушка находится в больнице с многочисленными переломами
Жители Бурятии за выходные перевели мошенникам более 1,4 млн
Жители Бурятии за выходные перевели мошенникам более 1,4 млн
Происшествия, 02.12.2024
Аферисты выманивали деньги под разными предлогами 
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
Происшествия, 01.12.2024
Обошлось без пострадавших
Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»
Жителей района в Бурятии испугал «медведь, гоняющий лошадей»
Происшествия, 01.12.2024
Из-за слухов о косолапом сельчане ударились в панику
Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП
Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП
Происшествия, 01.12.2024
Он находился за рулём служебного автомобиля

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^