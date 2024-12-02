В Бурятии Mitsubishi наехал на ограждение и опрокинулся на бок

В ДТП попал автомобиль Mitsubishi L200 в Кабанском районе Бурятии. В четырёх километрах от села Дулан он врезался в ограждение и перевернулся на бок.
- В субботу днём, 30 ноября, 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi L200 при затяжном повороте выехал на полосу встречного движения, после чего совершил наезд на дорожное ограждение с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы получила 39-летняя пассажирка.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу в Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода, после чего скрылся с места. Личность пострадавшего пока не установлена; он находится в реанимации.
В воскресенье, 1 ноября, на федеральной трассе в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.