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В Бурятии спасли беременную собаку с пулями в голове

В Бурятии спасли беременную собаку с пулями в голове
Происшествия,  Фото:фонд «Собака счастья»
Раненое животное чуть не истекло кровью

Представители местного фонда помощи животным «Собака счастья» спасли от смерти собачку по кличке Рыжка. Её привезли в Улан-Удэ из района Бурятии на минувшей неделе. Откуда именно – не уточняется: в организации обмолвились лишь, что «из далёкой деревни». Дорога оттуда до столицы республики занимает два часа.
 
В четвероногое, судя по всему, стреляли, но кто – неизвестно.
 
- Рыжка истекала кровью – она шла из носа, изо рта. Вся шея и лапы были в крови. Совершенно непонятно, что именно произошло – никто не мог найти источник этого кошмара, – рассказали на официальной странице фонда во «ВКонтакте».
 
По словам волонтёров, в стационар ветклиники их подопечную не взяли – сказали, что «нет угрозы жизни». При этом у собаки в голове оказались две пули. Их обнаружили уже после рентгена.
 
- Кровотечение остановилось само, спустя несколько часов после ранения. Уже после клиники, ночью, – добавили в «Собаке счастья». – Доктор, чьему мнению мы всецело доверяем, считает, что пули уже лучше не трогать. Удалить их будет слишком сложно, а опасности они больше не несут.
 
У животного выявили бронхит. Для его лечения выписали антибиотики. Кроме того, на УЗИ выяснилось, что Рыжка ждёт потомство – у неё скоро появятся два щеночка.
 
- Рожать уже на днях, так что о стерилке (речь о стерилизации – прим.) речи нет, – подчеркнули в организации.
 
Там объявили сбор на лечение и восстановление новой подопечной. В ветеринарной клинике у зоозащитников был немалый долг – 89 000 рублей и за вечер неравнодушные люди перечислили 65 тысяч. «Спасибо вам огромное – даже два!», – поблагодарили волонтёры земляков.

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