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В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и скрылся

В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и скрылся
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Личность пострадавшего пока не установлена

В субботу вечером, 30 ноября, в Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода, а после скрылся с места.

ДТП произошло около 20 часов на улице Севастопольская.

- 40-летний водитель автомобиля «Лексус RX 300» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Однако вскоре сбежавшего водителя установили и задержали, уточнили в Госавтоинспекции.

Сбитый пешеход получил тяжёлые травмы. Сейчас он находится в реанимационном отделении БСМП.

В сознание он не приходил, так что его личность до сих пор не установлена. Известно, что он азиат, на вид ему около 40 лет.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожее ДТП произошло в Улан-Удэ 25 ноября: автомобилист сбил мужчину на велосипеде, после чего скрылся. Позже благодаря камерам, а также очевидцам его задержали: как выяснилось, автомобилем управлял не имеющий водительских прав мужчина.

ДТП

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