В Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода и скрылся

В субботу вечером, 30 ноября, в Улан-Удэ водитель «Лексуса» сбил пешехода, а после скрылся с места.
ДТП произошло около 20 часов на улице Севастопольская.
- 40-летний водитель автомобиля «Лексус RX 300» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Однако вскоре сбежавшего водителя установили и задержали, уточнили в Госавтоинспекции.
Сбитый пешеход получил тяжёлые травмы. Сейчас он находится в реанимационном отделении БСМП.
В сознание он не приходил, так что его личность до сих пор не установлена. Известно, что он азиат, на вид ему около 40 лет.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожее ДТП произошло в Улан-Удэ 25 ноября: автомобилист сбил мужчину на велосипеде, после чего скрылся. Позже благодаря камерам, а также очевидцам его задержали: как выяснилось, автомобилем управлял не имеющий водительских прав мужчина.