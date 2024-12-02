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ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Улан-Удэ

ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пострадали два человека

Вечером в воскресенье, 1 ноября, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Они столкнулись на федеральной трассе. 

- Около 9 часов вечера 32-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» следовал в направлении Сужи, когда совершил столкновение с впереди идущей «Тойотой Королла Филдер». По инерции произошло столкновение с впереди идущей «Хондой Аккорд», которая также совершила столкновение с «Тойотой Приус», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир «Тойоты Спринтера». Им оказали первую помощь, а после осмотра отпустили домой.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 ноября в ДТП пострадал глава Баргузинского района Михаил Мишурин.

ДТП

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