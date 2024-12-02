ДТП с участием четырёх автомобилей произошло в Улан-Удэ

Вечером в воскресенье, 1 ноября, в Улан-Удэ произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Они столкнулись на федеральной трассе.
- Около 9 часов вечера 32-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» следовал в направлении Сужи, когда совершил столкновение с впереди идущей «Тойотой Королла Филдер». По инерции произошло столкновение с впереди идущей «Хондой Аккорд», которая также совершила столкновение с «Тойотой Приус», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир «Тойоты Спринтера». Им оказали первую помощь, а после осмотра отпустили домой.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 ноября в ДТП пострадал глава Баргузинского района Михаил Мишурин.