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В селе Бурятии разгорелся крупный пожар

В селе Бурятии разгорелся крупный пожар
Происшествия,  Фото:«Прибайкалье-инфо.24/7»
Там вспыхнуло сразу несколько построек

Всё произошло днём 30 ноября в Прибайкальском районе. Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», в селе Горячинск вспыхнули дачный дом, гараж и котельная, расположенные под одной крышей.

Общая площадь возгорания составила 110 квадратных метров. При пожаре обрушилась кровля.

Предварительная причина уже известна – аварийный режим работы электрооборудования.


пожар Прибайкальский район

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