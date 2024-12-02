В селе Бурятии разгорелся крупный пожар

Всё произошло днём 30 ноября в Прибайкальском районе. Как сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», в селе Горячинск вспыхнули дачный дом, гараж и котельная, расположенные под одной крышей.Общая площадь возгорания составила 110 квадратных метров. При пожаре обрушилась кровля.Предварительная причина уже известна – аварийный режим работы электрооборудования.