Бурятию с утра пораньше потрясло

В воскресенье, 1 декабря, в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в Северо-Байкальском районе ранним утром, в 6:39 по местному времени – в точке с координатами 56.23º северной широты и 112.07 º восточной долготы.Энергетический класс землетрясения составил 10,7, а магнитуда – 3,4, сообщается на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 23 километрах к северо-востоку от посёлка Новый Уоян.