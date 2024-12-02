Бурятию с утра пораньше потрясло

Землетрясение произошло в республике в первый день зимы
В воскресенье, 1 декабря, в Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло в Северо-Байкальском районе ранним утром, в 6:39 по местному времени – в точке с координатами 56.23º северной широты и 112.07 º восточной долготы.
Энергетический класс землетрясения составил 10,7, а магнитуда – 3,4, сообщается на официальном сайте Байкальского филиала единой геофизической службы РАН. Эпицентр находился в 23 километрах к северо-востоку от посёлка Новый Уоян.
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