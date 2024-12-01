Жительница Бурятии обманывала продавцов с помощью специального приложения

Ущерб составил 14 тысяч рублей
В конце мая 2024 года жительница Селенгинского района Бурятии установила на телефоне особое приложение для совершения покупок без оплаты.
Женщина в разные дни купила товары в магазине, используя приложение. Таким образом она обманула продавцов на сумму 14 917 рублей.
Постановлением Гусиноозёрского городского суда уголовное дело о мошенничестве в отношении женщины прекращено в связи с примирением сторон.
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Ущерб составил 14 тысяч рублей
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