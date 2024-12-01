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Улан-удэнец получил условный срок за покупку «синтетики»

Улан-удэнец получил условный срок за покупку «синтетики»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина купил наркотик в интернете

Ранее судимый житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

На суде установлено, что в мае мужчина через мессенджер приобрёл вещество, содержащее синтетическое наркотическое средство. Он хранил его у себя до того, пока его не изъяли полицейские.

- Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщает Октябрьский районный суд.

Приговор пока не вступил в законную силу.
наркотики

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