Улан-удэнец получил условный срок за покупку «синтетики»

Ранее судимый житель Улан-Удэ признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.На суде установлено, что в мае мужчина через мессенджер приобрёл вещество, содержащее синтетическое наркотическое средство. Он хранил его у себя до того, пока его не изъяли полицейские.- Суд, рассмотрев уголовное дело, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему преступлении, и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщает Октябрьский районный суд.Приговор пока не вступил в законную силу.