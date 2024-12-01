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В Улан-Удэ сгорел автомобиль

В Улан-Удэ сгорел автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Обошлось без пострадавших

В Улан-Удэ пожарные потушили загоревшийся автомобиль. Пожар произошёл на улице Огородная.

- Сотрудники 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание на 4 «квадратах». Предварительно, причиной пожара послужила неисправность систем, узлов и механизмов транспортного средства, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Пострадавших нет.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в Заиграевском районе сгорел автобус, вёзший пассажиров из Хоринска в Улан-Удэ.
пожар автомобили

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