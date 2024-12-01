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В Бурятии руководитель банковского отделения предотвратила мошенничество

В Бурятии руководитель банковского отделения предотвратила мошенничество
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Полицейские поблагодарили Саяну Мылзенову

Начальник межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» Алдар Базаржапов поблагодарил руководителя отделения коммерческого банка Саяну Мылзенову, предотвратившую мошенничество.

Грустная история обмана, на который ранее повелся мужчина, стала известна летом. 57-летний житель Тункинского района в попытке заработать на инвестициях отдал мошенникам 5 миллионов рублей личных накоплений и сбережений семьи. 

Выплачивая проценты по взятым на себя кредитным обязательствам, он предпринял попытку оспорить их и вступил в группу в мессенджере «по оказанию юридической помощи в возврате средств и погашении кредита». На самом деле эту группу также создали мошенники.

Вскоре на мужчину вышел «специалист», который пообещал помочь, для чего необходимо оформить пакет документов и оплатить 42 600 рублей - на открытие личного кабинета.

Когда личный кабинет и счет были открыты, «юрист международного права» заявил о возможности перевести потерянные деньги «из оффшора в транзитный банк». Для большей убедительности мужчине отправили смс об открытии счёта в «транзитном банке» на его имя. «Юрист-международник» сообщил о приходе денег в транзитный банк. Для их возврата остался пустяк – «оплатить овердрафт» в сумме 133 000 рублей.

Окрылённый, мужчина отправился в коммерческий банк для оформления кредита. Однако руководитель отделения финансовой организации в общении с жертвой мошенников выяснила истинную причину обращения и сообщила в полицию. Совместными действиями полиции и банка удалось вовремя вмешаться и пресечь очередной обман.  
мошенничество банки

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