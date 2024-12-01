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В Бурятии экс-заведующую отделением больницы осудили за мошенничество

В Бурятии экс-заведующую отделением больницы осудили за мошенничество
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ей назначили штраф

Бывшая заведующая отделением одной из больниц Улан-Удэ осуждена за мошенничество, сообщила пресс-служба Верховного суда Бурятии.

- Приговором суда Ш. признана виновной в том, что, являясь заведующей отделением одной из городских больниц, используя своё служебное положение, ввела в заблуждение Д. относительно оказания ему платных медицинских услуг, - говорится в сообщении суда.

На самом деле мужчина имел право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе необходимых ему медицинских процедур.

За проведённые процедуры потерпевший перевёл на банковскую карту врача 9000 рублей.

Женщина признана виновной в мошенничестве.

- Ей назначено наказание в виде штрафа с лишением права занимать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения, - сообщили в Верховном суде республики.


мошенничество больница

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