В Бурятии экс-заведующую отделением больницы осудили за мошенничество

Бывшая заведующая отделением одной из больниц Улан-Удэ осуждена за мошенничество, сообщила пресс-служба Верховного суда Бурятии.- Приговором суда Ш. признана виновной в том, что, являясь заведующей отделением одной из городских больниц, используя своё служебное положение, ввела в заблуждение Д. относительно оказания ему платных медицинских услуг, - говорится в сообщении суда.На самом деле мужчина имел право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе необходимых ему медицинских процедур.За проведённые процедуры потерпевший перевёл на банковскую карту врача 9000 рублей.Женщина признана виновной в мошенничестве.- Ей назначено наказание в виде штрафа с лишением права занимать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения, - сообщили в Верховном суде республики.