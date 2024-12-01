Два человека погибли в ДТП в Иркутской области по вине 21-летнего водителя

Вечером 29 ноября на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Куйтунском районе Иркутской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.Столкнулись автомобиль «Тойота Камри», которым управлял 21-летний житель Нижнеудинска, и «Лада Гранта» под управлением 38-летнего жителя Усть -Илимска.По предварительной информации, водитель иномарки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с отечественной машиной. Водитель и 38-летняя пассажирка «Гранты» погибли до приезда медицинской помощи. Их 15-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу. Также за помощью обратился водитель «Тойота».Установлено, что предполагаемый виновник аварии 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, большая часть из которых – за нарушение скоростного режима.- Примечательно, что за несколько минут до трагического инцидента полицейские за неиспользование ремней безопасности останавливали машину, в которой в последующем погибли люди. Инспекторы ДПС разъясняли водителю нормы законодательства о необходимости использования ремней безопасности и составили соответствующий протокол, однако в момент аварии водитель всё равно оказался не пристёгнут, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.По факту ДТП проводится проверка.