Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП

Он находился за рулём служебного автомобиля
Глава Баргузинского района Михаил Мишурин пострадал в ДТП. Авария произошла вечером 29 ноября, когда глава ехал по автодороге из села Баргузин за рулём служебного автомобиля «Рено Дастер».
- На повороте он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на бетонные блоки, - сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
По предварительным данным, глава района получил тяжёлую травму ноги – перелом двух костей голени со смещением.
Сперва Мишурина госпитализировали в районную больницу, а затем решили перевести в Улан-Удэ. Дальнейшее лечение он проходит в республиканской клинической больнице имени Семашко.
Он находился за рулём служебного автомобиля
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