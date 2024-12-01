Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП

Глава Баргузинского района Михаил Мишурин пострадал в ДТП. Авария произошла вечером 29 ноября, когда глава ехал по автодороге из села Баргузин за рулём служебного автомобиля «Рено Дастер».- На повороте он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на бетонные блоки, - сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».По предварительным данным, глава района получил тяжёлую травму ноги – перелом двух костей голени со смещением.Сперва Мишурина госпитализировали в районную больницу, а затем решили перевести в Улан-Удэ. Дальнейшее лечение он проходит в республиканской клинической больнице имени Семашко.