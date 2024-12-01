01 декабря

30 ноября

29 ноября

Популярное

Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП

Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он находился за рулём служебного автомобиля

Глава Баргузинского района Михаил Мишурин пострадал в ДТП. Авария произошла вечером 29 ноября, когда глава ехал по автодороге из села Баргузин за рулём служебного автомобиля «Рено Дастер».

- На повороте он не справился с рулевым управлением и совершил наезд на бетонные блоки, - сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».

По предварительным данным, глава района получил тяжёлую травму ноги – перелом двух костей голени со смещением.

Сперва Мишурина госпитализировали в районную больницу, а затем решили перевести в Улан-Удэ. Дальнейшее лечение он проходит в республиканской клинической больнице имени Семашко. 
главы районов ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП
Глава Баргузинского района Бурятии пострадал в ДТП
Происшествия, 01.12.2024
Он находился за рулём служебного автомобиля
В Улан-Удэ следователи проводят проверку после гибели мужчины
В Улан-Удэ следователи проводят проверку после гибели мужчины
Происшествия, 30.11.2024
Несчастный случай произошёл по улице Добролюбова
В Забайкалье продавец вырвала у грабителя ружьё
В Забайкалье продавец вырвала у грабителя ружьё
Происшествия, 30.11.2024
Также ей удалось сорвать маску с лица грабителя
Улан-удэнцы сообщают об обнаруженной в лесу луже мазута
Улан-удэнцы сообщают об обнаруженной в лесу луже мазута
Происшествия, 30.11.2024
Сотрудники мэрии отреагировали на информацию и отправились проверять котельную в посёлке
Два человека пострадали в ДТП в Бурятии
Два человека пострадали в ДТП в Бурятии
Происшествия, 30.11.2024
Они доставлены в медучреждение
В Бурятии будут судить подростков, избивших девочку и снимавших это на видео
В Бурятии будут судить подростков, избивших девочку и снимавших это на видео
Происшествия, 29.11.2024
Трое человек, участвовавших в нападении, ещё не достигли возраста уголовной ответственности
Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
Происшествия, 29.11.2024
Женщина рассказала, что и не подозревала о таком способе мошенничества
Улан-удэнец нечаянно убил приятеля
Улан-удэнец нечаянно убил приятеля
Происшествия, 29.11.2024
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы
Улан-удэнец обокрал инвалида-колясочника
Улан-удэнец обокрал инвалида-колясочника
Происшествия, 29.11.2024
Мужчина получил 2,5 года колонии
Дроппер из Самары вернёт деньги пенсионерке из Бурятии
Дроппер из Самары вернёт деньги пенсионерке из Бурятии
Происшествия, 29.11.2024
На его счёт она перевела почти 100 тысяч

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^