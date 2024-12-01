В Бурятии сгорел пассажирский автобус

Жертв нет

Вечером 30 ноября в Заиграевском районе Бурятии огнеборцы ликвидировали возгорание автобуса. Об этом сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

«Транспортное средство загорелось на региональной автодороге Р-436. На место было направлено подразделение 64-й пожарной части ГПС республики», – сказано в сообщении.

Все шесть человек, включая водителя, покинули автобус самостоятельно. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается дознавателем МЧС России.

Местные телеграм-каналы сообщают, что возгорание произошло около села Новая Курба.

Минтранс Бурятии сообщил, что предварительная причина возгорания микроавтобуса - короткое замыкание. Водитель, высадив пассажиров, сперва пытался огнетушителем погасить возгорание. За пассажирами отправили новую машину. Маршрутка ехала их Хоринска в Улан-Удэ.