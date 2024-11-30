В Улан-Удэ следователи проводят проверку после гибели мужчины

Днём 30 ноября на улице Добролюбова в Улан-Удэ возле грузового автомобиля-мусоровоза было обнаружено тело мужчины с повреждениями в области шеи и грудной клетки, характерными для сдавления. По данному факту проводится доследственная проверка.По предварительным данным, в Улан-Удэ двое местных жителей, договорившись, решили совместно заниматься сбором картона для его продажи в пунктах приёма макулатуры. Один из них арендовал мусоровоз с установкой для пресса и уплотнения сырья.- 30 ноября они приехали к магазину на улице Добролюбова, откуда стали забирать картонные коробки, укладывать их в кузов и прессовать. Во время работы один из мужчин поднялся на край кузова, не удержался на ногах, упал под прессовочную плиту, в результате чего получил повреждения, от которых скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.В настоящее время по данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.