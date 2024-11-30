Улан-удэнцы сообщают об обнаруженной в лесу луже мазута

О найденной в лесу в Сосновом Бору луже мазута сообщили в паблике «Весь Улан-Удэ».- В этот раз в непосредственной близости находится скважина, откуда посёлок получает питьевую воду. Люди всерьёз обеспокоены ситуацией и просят отреагировать на находку. Местные жители утверждают, что подобные случаи происходят регулярно, и никаких изменений к лучшему нет, - говорится здесь.В мэрии Улан-Удэ отреагировали на публикацию.- Комитетом городского хозяйства и администрацией Октябрьского района на основании публикации в СМИ был осуществлён выезд на котельную посёлка Сосновый Бор. В ходе обследования установлено, что теплоснабжение микрорайона осуществляется в штатном режиме, утечек мазута с резервуаров не обнаружено, - рассказали в городской администрации.По факту публикации информации в телеграмм-каналах комитетом будет направлено письмо в Бурприроднадзор и военную прокуратуру для проведения проверочных мероприятий.