В Забайкалье продавец вырвала у грабителя ружьё

В полицию с сообщением о разбойном нападении на магазин обратилась 55-летняя жительница посёлка Вершино-Дарасунский Забайкальского края. Установлено, что вечером в магазин, где работает заявительница, зашёл неизвестный мужчина в маске и, угрожая пневматическим ружьём, потребовал передать ему деньги. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала все имеющиеся средства - 1000 рублей. Во время передачи денег женщина смогла вырвать ружьё из рук нападавшего и сорвать с его лица маску. Тот скрылся. Женщина передала полиции приметы подозреваемого.В течение трёх часов полицейским удалось задержать мужчину, подходившего под ориентировку. Потерпевшая опознала в нём нападавшего. Им оказался 46-летний местный житель.Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.