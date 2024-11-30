Два человека пострадали в ДТП в Бурятии

Они доставлены в медучреждение
Накануне, 29 ноября, на автодороге Петропавловка – Гусиноозёрск в 15 км от села Селендума Селенгинского района произошло ДТП. Об этом сообщает группа «Селенга-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.
Водитель автомобиля «Тойота Виш» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
В результате аварии травмы получили водитель и пассажир. Они доставлены в медучреждение.
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