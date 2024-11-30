Два человека пострадали в ДТП в Бурятии

Накануне, 29 ноября, на автодороге Петропавловка – Гусиноозёрск в 15 км от села Селендума Селенгинского района произошло ДТП. Об этом сообщает группа «Селенга-инфо 24/7» со ссылкой на ЕДДС района.Водитель автомобиля «Тойота Виш» не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.В результате аварии травмы получили водитель и пассажир. Они доставлены в медучреждение.