Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе

27 ноября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 34-летней местной жительницы, попавшейся на удочку интернет-преступников.Женщина рассказала, что несколькими днями ранее ей в мессенджере написала некая Тамара и предложила дополнительный заработок на якобы известном маркетплейсе. Его суть заключалась в следующем: горожанке предстояло «формально» покупать товары, переводя реальные деньги по указанным реквизитам. Так, по словам лжеработодателя, она бы повысила рейтинг продавцов интернет-магазинов. За «работу» улан-удэнке обещали 20% от последующих продаж «продвинутых» ею товаров.По направленной Тамарой ссылке женщина установила «специальное» приложение торговой площадки и начала «работать». Сразу же в первый день она оформила покупки на общую сумму более 186 тысяч рублей. А после «куратор» сообщила о блокировке приложения системой, для его «разморозки» требовалось внесение 110 тысяч рублей. Взяв деньги из своих накоплений и с кредитной карты, жительница столицы Бурятии «пополнила счёт».На следующий день ситуация повторилась. По словам аферистки, причиной «блокировки» приложения стало неправильное выполнение задания потерпевшей. Для «устранения проблемы» последняя перевела ещё более 94 тысяч рублей, а затем попыталась «вывести» якобы заработанные средства. Однако сделать этого не вышло: в службе поддержки ей сообщили то же, что и ранее - счёт заблокирован из-за ошибки, нужны средства. Только тогда горожанка поняла, что стала жертвой интернет-преступников. Причинённый ущерб составил свыше 390 тысяч рублей.Полицейским женщина объяснила, что и не подозревала о таком способе мошенничества. Неосведомлённость об обманных схемах и методах защиты сыграла с ней злую шутку.