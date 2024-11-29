29 ноября

28 ноября

Популярное

Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе

Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина рассказала, что и не подозревала о таком способе мошенничества

27 ноября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 34-летней местной жительницы, попавшейся на удочку интернет-преступников.

Женщина рассказала, что несколькими днями ранее ей в мессенджере написала некая Тамара и предложила дополнительный заработок на якобы известном маркетплейсе. Его суть заключалась в следующем: горожанке предстояло «формально» покупать товары, переводя реальные деньги по указанным реквизитам. Так, по словам лжеработодателя, она бы повысила рейтинг продавцов интернет-магазинов. За «работу» улан-удэнке обещали 20% от последующих продаж «продвинутых» ею товаров.

По направленной Тамарой ссылке женщина установила «специальное» приложение торговой площадки и начала «работать». Сразу же в первый день она оформила покупки на общую сумму более 186 тысяч рублей. А после «куратор» сообщила о блокировке приложения системой, для его «разморозки» требовалось внесение 110 тысяч рублей. Взяв деньги из своих накоплений и с кредитной карты, жительница столицы Бурятии «пополнила счёт».

На следующий день ситуация повторилась. По словам аферистки, причиной «блокировки» приложения стало неправильное выполнение задания потерпевшей. Для «устранения проблемы» последняя перевела ещё более 94 тысяч рублей, а затем попыталась «вывести» якобы заработанные средства. Однако сделать этого не вышло: в службе поддержки ей сообщили то же, что и ранее - счёт заблокирован из-за ошибки, нужны средства. Только тогда горожанка поняла, что стала жертвой интернет-преступников. Причинённый ущерб составил свыше 390 тысяч рублей.

Полицейским женщина объяснила, что и не подозревала о таком способе мошенничества. Неосведомлённость об обманных схемах и методах защиты сыграла с ней злую шутку.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
Улан-удэнка лишилась почти 400 тысяч рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
Происшествия, 29.11.2024
Женщина рассказала, что и не подозревала о таком способе мошенничества
Улан-удэнец нечаянно убил приятеля
Улан-удэнец нечаянно убил приятеля
Происшествия, 29.11.2024
Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы
Улан-удэнец обокрал инвалида-колясочника
Улан-удэнец обокрал инвалида-колясочника
Происшествия, 29.11.2024
Мужчина получил 2,5 года колонии
Дроппер из Самары вернёт деньги пенсионерке из Бурятии
Дроппер из Самары вернёт деньги пенсионерке из Бурятии
Происшествия, 29.11.2024
На его счёт она перевела почти 100 тысяч
Житель Бурятии смошенничал, взяв займы
Житель Бурятии смошенничал, взяв займы
Происшествия, 29.11.2024
Мужчина не собирался вносить платежи по взятым кредитам
Житель Бурятии угнал «Ниссан», чтобы съездить до дома
Житель Бурятии угнал «Ниссан», чтобы съездить до дома
Происшествия, 29.11.2024
Мужчина собирался вернуть машину на место
Прохожие устроили погоню в центре Москвы за 27-летним грабителем из Бурятии
Прохожие устроили погоню в центре Москвы за 27-летним грабителем из Бурятии
Происшествия, 29.11.2024
Он вырвал из рук незнакомки дорогущий мобильник и бросился наутёк
В Улан-Удэ женщина погибла в страшном утреннем ДТП
В Улан-Удэ женщина погибла в страшном утреннем ДТП
Происшествия, 29.11.2024
Её автомобиль вынесло на «встречку»
Жители Бурятии за сутки потеряли по вине мошенников 2 млн рублей
Жители Бурятии за сутки потеряли по вине мошенников 2 млн рублей
Происшествия, 29.11.2024
Обману аферистов подверглись в большинстве случаев женщины
Улан-удэнке дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду
Улан-удэнке дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду
Происшествия, 29.11.2024
А ещё её на два года лишили водительских прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^