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В Забайкалье главу села и бухгалтера будут судить за мошенничество

В Забайкалье главу села и бухгалтера будут судить за мошенничество
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Они обвиняются в хищении 180 тысяч рублей

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела по обвинению главы районного поселения «Нижнецасучейское», а также бывшего главного бухгалтера этого же поселения. Они обвиняются по статье «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые похитили 180 тысяч рублей из районного бюджета, составив фиктивный договор под предлогом грейдирования одной из улиц села. В ходе следствия установлено, что в действительности никаких работ не производилось, а договор был фиктивным.

- В ходе предварительного расследования следователи добились полного возмещения ущерба, причинённого обвиняемыми. Кроме того, в целях обеспечения исполнения уголовного наказания по ходатайству следствия на имущество обвиняемых – недвижимое имущество и автомобиль – судом наложен арест на общую сумму около 1,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд.

мошенничество

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