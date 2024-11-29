В Улан-Удэ снегурочка-мошенница получила 6 лет колонии

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнки, которая обвинялась в мошенничестве.В 2023 году горожанка, зная о наличии устойчивого спроса на новогодние подарки и услуги аниматоров в качестве Деда Мороза и Снегурочки, разместила ложные объявления о предоставлении таких услуг в интернете. За услуги она просила предоплату. На самом деле женщина не собиралась выполнять обязательства перед клиентами.- Для того, чтобы создать ложные впечатления у покупателей, а также сформировать у потерпевших устойчивое доверительное отношение к себе, положительное впечатление, подсудимая Д. самостоятельно изготовила товарные чеки и приобрела у неустановленного лица печать с оттиском индивидуального предпринимателя. Таким образом, более 30 потерпевших совершили заказы у подсудимой Д., - сообщили в суде.Подсудимая признала вину. Возместила причинённый материальный ущерб потерпевшим в полном объёме.Установлено, что женщина ранее судима за преступления корыстной направленности, и суд пришёл к выводу о том, что назначаемые ранее меры наказания не достигли цели исправления. Также суд пришёл к убеждению о необходимости отмены отсрочки отбывания наказания по ранее постановленному приговору.Суд в итоге назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Несовершеннолетние дети подсудимой переданы органам опеки и попечительства города для решения вопроса о передаче их на попечение родственников либо для помещения в детское или соцучреждение.Приговор пока не вступил в законную силу.