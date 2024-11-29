Улан-удэнец обокрал инвалида-колясочника

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнца, признав его виновным в краже.Установлено, что в июле 2024 года горожанин, желая справить нужду, зашёл в специализированный жилой дом инвалидов-колясочников. Там он увидел незапертую квартиру и зашел в неё. В квартире он украл деньги из кошелька, который нашёл в сумке.Потерпевшая является инвалидом первой группы, перемещается с помощью коляски. Причинённый материальный ущерб подсудимый возместил ей в полном объеме. Претензий к нему она не имеет.Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Улан-удэнец ранее судим, отбывал реальное наказание в исправительной колонии особого режима. В связи с чем, отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений.Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Приговор вступил в законную силу.