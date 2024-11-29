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Улан-удэнец обокрал инвалида-колясочника

Улан-удэнец обокрал инвалида-колясочника
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина получил 2,5 года колонии

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнца, признав его виновным в краже.

Установлено, что в июле 2024 года горожанин, желая справить нужду, зашёл в специализированный жилой дом инвалидов-колясочников. Там он увидел незапертую квартиру и зашел в неё. В квартире он украл деньги из кошелька, который нашёл в сумке.

Потерпевшая является инвалидом первой группы, перемещается с помощью коляски. Причинённый материальный ущерб подсудимый возместил ей в полном объеме. Претензий к нему она не имеет.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Улан-удэнец ранее судим, отбывал реальное наказание в исправительной колонии особого режима. В связи с чем, отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений.

Мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.
кража

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