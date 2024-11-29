Дроппер из Самары вернёт деньги пенсионерке из Бурятии

Пожилая жительница Баргузинского района Бурятии стала жертвой мошенников. Пенсионерке позвонил незнакомец, который ввёл её в заблуждение и убедил перечислить на «безопасный счёт» 98 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», по уголовному делу женщина признана потерпевшей. В ходе расследования выяснилось, что деньги были зачислены на банковский счёт жителя Самары.- В целях защиты прав пенсионерки прокуратура в Куйбышевский районный суд Самары направила исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Суд удовлетворил иск, его исполнение находится на контроле надзорного органа.Дроппер – лицо, которое предоставило свои данные для открытия счета для дальнейшего вывода денежных средств.