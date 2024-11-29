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Улан-удэнка солгала в суде, выгораживая пьяного водителя

Улан-удэнка солгала в суде, выгораживая пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девушка соврала, что это её автомобиль

27-летняя жительница Улан-Удэ предстала перед судом за дачу ложных показаний.

Ранее девушку допросили в качестве свидетеля по уголовному делу местного жителя о повторной пьяной езде. Она была предупреждена об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Однако, желая ввести в заблуждение суд, она заявила, что автомобиль «Ниссан Теана» не находится в собственности обвиняемого, которого задержали нетрезвым за рулём. Девушка сказала, что иномарка на основании договора купли-продажи якобы принадлежит ей.

На этот шаг она пошла, чтобы машину осуждённого за повторную пьяную езду не смогли конфисковать в доход государства.

- За дачу ложных показаний Железнодорожный районный суд приговорил виновную к штрафу в размере 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Решение пока не вступило в законную силу.
дача ложных показаний

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