Улан-удэнка солгала в суде, выгораживая пьяного водителя

27-летняя жительница Улан-Удэ предстала перед судом за дачу ложных показаний.Ранее девушку допросили в качестве свидетеля по уголовному делу местного жителя о повторной пьяной езде. Она была предупреждена об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.Однако, желая ввести в заблуждение суд, она заявила, что автомобиль «Ниссан Теана» не находится в собственности обвиняемого, которого задержали нетрезвым за рулём. Девушка сказала, что иномарка на основании договора купли-продажи якобы принадлежит ей.На этот шаг она пошла, чтобы машину осуждённого за повторную пьяную езду не смогли конфисковать в доход государства.- За дачу ложных показаний Железнодорожный районный суд приговорил виновную к штрафу в размере 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Решение пока не вступило в законную силу.