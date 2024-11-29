29 ноября

28 ноября

Популярное

Житель Бурятии угнал «Ниссан», чтобы съездить до дома

Житель Бурятии угнал «Ниссан», чтобы съездить до дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина собирался вернуть машину на место

Житель Бурятии признан судом виновным в угоне.

Преступление произошло в начале мая. На улице Пищевая в Улан-Удэ мужчина заметил припаркованный автомобиль Nissan AD с открытой передней дверью и решил угнать его.

На чужой иномарке он съездил до села Нижние Тальцы, посмотрел свой дом. После поехал назад в город, чтобы вернуть автомобиль на место. По дороге он остановился возле магазина, где его задержали полицейские.

- Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в Октябрьском районном суде.

угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Прохожие устроили погоню в центре Москвы за 27-летним грабителем из Бурятии
Прохожие устроили погоню в центре Москвы за 27-летним грабителем из Бурятии
Происшествия, 29.11.2024
Он вырвал из рук незнакомки дорогущий мобильник и бросился наутёк
Жители Бурятии за сутки потеряли по вине мошенников 2 млн рублей
Жители Бурятии за сутки потеряли по вине мошенников 2 млн рублей
Происшествия, 29.11.2024
Обману аферистов подверглись в большинстве случаев женщины
Улан-удэнке дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду
Улан-удэнке дали 200 часов обязательных работ за пьяную езду
Происшествия, 29.11.2024
А ещё её на два года лишили водительских прав
В Улан-Удэ женщина погибла в страшном утреннем ДТП
В Улан-Удэ женщина погибла в страшном утреннем ДТП
Происшествия, 29.11.2024
Её автомобиль вынесло на «встречку»
В Улан-Удэ из-за снегопада произошёл всплеск ДТП
В Улан-Удэ из-за снегопада произошёл всплеск ДТП
Происшествия, 28.11.2024
Зарегистрировано в два раза больше автоаварий, чем обычно
В Иркутске разыскивают водителя, наехавшего на подростка
В Иркутске разыскивают водителя, наехавшего на подростка
Происшествия, 28.11.2024
Его призывают добровольно явиться в полицию
Житель Бурятии перевёл мошенникам 1,3 млн своих накоплений
Житель Бурятии перевёл мошенникам 1,3 млн своих накоплений
Происшествия, 28.11.2024
Ранее мужчина трижды участвовал в профилактических мероприятиях полицейских
В селе Бурятии вспыхнула веранда дома
В селе Бурятии вспыхнула веранда дома
Происшествия, 28.11.2024
К пожару привело короткое замыкание
В подъезде дома в Улан-Удэ задержали девушек с наркотиками
В подъезде дома в Улан-Удэ задержали девушек с наркотиками
Происшествия, 28.11.2024
Росгвардейцы прибыли по сигналу местного жителя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^