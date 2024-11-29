Житель Бурятии угнал «Ниссан», чтобы съездить до дома

Мужчина собирался вернуть машину на место
Житель Бурятии признан судом виновным в угоне.
Преступление произошло в начале мая. На улице Пищевая в Улан-Удэ мужчина заметил припаркованный автомобиль Nissan AD с открытой передней дверью и решил угнать его.
На чужой иномарке он съездил до села Нижние Тальцы, посмотрел свой дом. После поехал назад в город, чтобы вернуть автомобиль на место. По дороге он остановился возле магазина, где его задержали полицейские.
- Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в Октябрьском районном суде.
Он вырвал из рук незнакомки дорогущий мобильник и бросился наутёк
Животных будут отлавливать в Загорске
Обману аферистов подверглись в большинстве случаев женщины
А ещё её на два года лишили водительских прав
Её автомобиль вынесло на «встречку»
Зарегистрировано в два раза больше автоаварий, чем обычно
Они напали на мужчину с ножами
После аварии их увезли в больницу
Его призывают добровольно явиться в полицию
Из многоэтажки эвакуировались 56 человек
Их тушили более получаса
Ранее мужчина трижды участвовал в профилактических мероприятиях полицейских
Поставки шли в 22 региона страны
К пожару привело короткое замыкание
Росгвардейцы прибыли по сигналу местного жителя