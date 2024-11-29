Житель Бурятии угнал «Ниссан», чтобы съездить до дома

Житель Бурятии признан судом виновным в угоне.Преступление произошло в начале мая. На улице Пищевая в Улан-Удэ мужчина заметил припаркованный автомобиль Nissan AD с открытой передней дверью и решил угнать его.На чужой иномарке он съездил до села Нижние Тальцы, посмотрел свой дом. После поехал назад в город, чтобы вернуть автомобиль на место. По дороге он остановился возле магазина, где его задержали полицейские.- Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в Октябрьском районном суде.