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В микрорайоне Улан-Удэ устроят облаву на собак после нападения на ребёнка

В микрорайоне Улан-Удэ устроят облаву на собак после нападения на ребёнка
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Животных будут отлавливать в Загорске

В пятницу, 29 ноября, в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ состоится «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.

Подать заявку на отлов и сообщить о нарушителях можно, позвонив в оперативный штаб по телефону 44-77-28.

Неделю назад на улице Родины в Загорске бездомная собака набросилась на двоих детей и покусала их. Одному ребёнку четвероногое разорвало щёку.

- Просто вылетела резко и напала. Вызывали отлов, он так и не приехал, – поделились ранее в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».

Информацию об этом инциденте подтвердили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.

- 22 ноября в 20:40 поступило обращение от местной жительницы о том, что беспризорная собака прокусила щёку девочке 2017 года рождения, – отметили в КГХ.

На место сразу отправились сотрудники службы отлова. Животное обнаружили не сразу. Изловили его в минувший понедельник, 25-го числа.

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