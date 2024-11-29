В микрорайоне Улан-Удэ устроят облаву на собак после нападения на ребёнка





Неделю назад на улице Родины в Загорске бездомная собака набросилась на двоих детей и покусала их. Одному ребёнку четвероногое разорвало щёку.

В пятницу, 29 ноября, в микрорайоне Загорск в Улан-Удэ состоится «собачий» рейд. Там будут отлавливать беспризорных животных, а специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.Подать заявку на отлов и сообщить о нарушителях можно, позвонив в оперативный штаб по телефону 44-77-28.- Просто вылетела резко и напала. Вызывали отлов, он так и не приехал, – поделились ранее в одном из местных пабликов во «ВКонтакте».Информацию об этом инциденте подтвердили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.- 22 ноября в 20:40 поступило обращение от местной жительницы о том, что беспризорная собака прокусила щёку девочке 2017 года рождения, – отметили в КГХ.На место сразу отправились сотрудники службы отлова. Животное обнаружили не сразу. Изловили его в минувший понедельник, 25-го числа.