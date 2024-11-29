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Жители Бурятии за сутки потеряли по вине мошенников 2 млн рублей

Жители Бурятии за сутки потеряли по вине мошенников 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обману аферистов подверглись в большинстве случаев женщины

За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 19 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, 7 из них – взломы аккаунтов жителей на портале госуслуг и в соцсетях и мессенджерах.

Обману мошенников подверглись в большинстве случаев женщины. В общей сложности потерпевшие потеряли около 2 миллионов рублей, из них 1,6 млн рублей – в районах республики.

На обманные уловки попались жители Улан-Удэ, Баргузинского, Бичурского, Кабанского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского районов.

Так, 28 ноября в полицию в Улан-Удэ поступило заявление от 27-летней жительницы Иволгинского района. Женщина рассказала, что на её мужа оформили кредит. Как выяснилось, неизвестные получили доступ к его личному кабинету в банковском приложении.

- В противоправных целях преступники прибегли к абонентскому номеру, которым горожанин не пользовался уже давно, но не отключил привязки. С оформленного кредита были проведены частичные оплаты товаров и услуг на одном из маркетплейсов. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.

33-летняя улан-удэнка на сайте маркетплейса оплатила товар, после чего в личном кабинете увидела, что на фото выбранного товара имеется надпись с предупреждением «Уважаемый покупатель, просим Вас срочно обратиться в службу поддержки, иначе ваш заказ будет отменён». Девушка прошла по ссылке. «Менеджер сайта» пояснил, что весь товар продан, но на складе другого маркетплейса имеется такой же товар, и его могут отправить.

Женщина перешла по ссылке и ввела свои банковские данные, после чего произошло списание средств в 7 875 рублей.

После оплаты она сообщила «менеджеру», что оплатила товар, но он написал, что оплата не прошла, и необходимо снова внести деньги. Горожанка прошла по дополнительной ссылке и ввела данные, однако служба безопасности банка отклонила операцию, посчитав её подозрительной. Только тогда улан-удэнка поняла, что стала жертвой мошенников.
мошенничество

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